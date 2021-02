Benevento-Roma, le probabili formazioni del match del Vigorito (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo “Stadio Ciro Vigorito” Benevento-Roma si sfidano nel match valido per il 23° turno della Serie A. Le probabili formazioni Alle 20:45 si sfidano nel match valido per il 23° turno della Serie A Benevento-Roma. Nella scorsa giornata, i campani hanno pareggiato contro la Sampdoria, mentre i capitolini, reduci dal successo europeo con il Braga, hanno sconfitto nettamente l’Udinese. In classifica il Benevento è 15° con 24 punti, nove in più del Cagliari terzultimo. La Roma invece è terza con 43, davanti alla Juventus. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Sky. Le probabili formazioni QUI ... Leggi su zon (Di domenica 21 febbraio 2021) Allo “Stadio Cirosi sfidano nelvalido per il 23° turno della Serie A. LeAlle 20:45 si sfidano nelvalido per il 23° turno della Serie A. Nella scorsa giornata, i campani hanno pareggiato contro la Sampdoria, mentre i capitolini, reduci dal successo europeo con il Braga, hanno sconfitto nettamente l’Udinese. In classifica ilè 15° con 24 punti, nove in più del Cagliari terzultimo. Lainvece è terza con 43, davanti alla Juventus. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su Sky. LeQUI ...

OfficialASRoma : Nela sfida di andata contro il Benevento, @Mayoral_Borja ha fatto il suo esordio in giallorosso 10 statistiche ver… - siamo_la_Roma : ??? Il #Benevento (stasera) e poi il #Milan (domenica prossima) ???? In mezzo il ritorno della gara con il #Braga (vin… - ilRomanistaweb : La Roma a Benevento per continuare la corsa Smaltita la fatica europea, i giallorossi rendono visita alla bella sq… - Damian01560838 : @typerow @eWinnerPL Bilbao - Villareal 0:0 Benevento - Roma 1:2 dibibribi@gmail.com - RomaTalkRadio : #BeneventoRoma, precedenti, probabili formazioni e dove vedere la partita #ASRoma #SerieA -