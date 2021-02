Stefania Orlando ‘turbata’ | confessione inaspettata al GF Vip | «Sei più di un fidanzato»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tra le regine del quinto Grande Fratello Vip,passa indenne un’altra nomination: la coinquilina di Cinecittà, tra i personaggi più forti di quest’edizione, non conosce però tregua. Salvata dal pubblico nello scontro con Giulia Salemi, la showgirl viene immediatamente catapultata in un altro televoto. Sono Samantha De Grenet e Andrea Zenga, questa volta, i compagni di ‘sventura’. Può dirsi soddisfatta, comunque –– al termine della sua esperienza. Leggi anche >> GFVip 5,in lacrime per le urla fuori dalla casa: cosa è successo Incontro inaspettato prima del verdetto Prima del verdetto finale della puntata di ieri, venerdì 19 febbraio 2021,è stata infatti omaggiata di una sorpresa: senza andare troppo lontano, è stato il suo ...