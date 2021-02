Omicidio al Cairo la trama del film stasera sabato 20 febbraio su Rai 4

(Di sabato 20 febbraio 2021)alilsu Rai 420e traileralè ilscelto per la prima serata di Rai 4 di20un thriller dalle sfumature noir e la produzione svedese, carico di fascino e mistero. Ilha vinto 5 premi ai premi nazionali svedesi. Il titolo originale è The Nile Hilton Incident, l’incasso italiano è stato di 131 mila euro, in tutto il mondo di 3,9 milioni di dollari. Ispirato al reale assassinio della cantante libanese Suzanne Tamim, avvenuto a Dubai nel 2008,alporta la firma di Tarik Saleh che ricostruisce con estrema fedeltà i fatti storici della Primavera Araba e ...

RaiQuattro : 'OMICIDIO AL CAIRO': un efferato delitto avvolto dal mistero, ispirato a una storia vera. Sabato alle 21.20 su #Rai4 -

