Morte Bellugi, Gravina: «Un grande dolore per il calcio italiano» (Di sabato 20 febbraio 2021) Il calcio italiano piange la scomparsa di Mauro Bellugi: ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sull’ex difensore Mauro Bellugi è scomparso all’età di 71 anni: il mondo del calcio piange uno dei suoi protagonisti. Ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, rilasciate all’ANSA: «Un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilpiange la scomparsa di Mauro: ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele, sull’ex difensore Mauroè scomparso all’età di 71 anni: il mondo delpiange uno dei suoi protagonisti. Ecco le parole del presidente della FIGC, Gabriele, rilasciate all’ANSA: «Unper il. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza». Leggi sunews24.com

DiMarzio : Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - kyappy80 : Siete vergognosi,spacciate la morte di #bellugi per #covid pur sapendo che sarebbe morto cmq!Perché è cosi che va i… - TgrRai : La morte di Mauro #Bellugi, ex difensore dell'@Inter. Contagiato dal #Covid_19, gli avevano amputato entrambe le ga… - LuigiF97101292 : RT @Gabbiacane: I giornali senza vergogna sfruttano la morte di Bellugi dicendo che le gambe gli erano state amputate per colpa del covid.… - 2Disastro : RT @Gabbiacane: I giornali senza vergogna sfruttano la morte di Bellugi dicendo che le gambe gli erano state amputate per colpa del covid.… -