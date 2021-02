Meghan Markle e Harry, tutti i titoli revocati dalla Regina (Di sabato 20 febbraio 2021) Con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace la Regina ha ufficializzato il divorzio di Meghan Markle e Harry con la Royal Family, revocando alcuni titoli alla coppia. Un distacco annunciato, ma che è apparso piuttosto freddo, segnato da uno scambio pubblico di comunicati e dalla scelta di Elisabetta di revocare al nipote anche i titoli militari a cui è sempre stato fortemente legato. “Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato che non ritorneranno a far parte integrante della Famiglia Reale – si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace -. Dopo conversazioni con il Duca, la Regina ha confermato che abbandonare gli impegni della Famiglia Reale non è compatibile con il mantenimento delle responsabilità e degli impegni che impongono un ... Leggi su dilei (Di sabato 20 febbraio 2021) Con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace laha ufficializzato il divorzio dicon la Royal Family, revocando alcunialla coppia. Un distacco annunciato, ma che è apparso piuttosto freddo, segnato da uno scambio pubblico di comunicati escelta di Elisabetta di revocare al nipote anche imilitari a cui è sempre stato fortemente legato. “Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato che non ritorneranno a far parte integrante della Famiglia Reale – si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace -. Dopo conversazioni con il Duca, laha confermato che abbandonare gli impegni della Famiglia Reale non è compatibile con il mantenimento delle responsabilità e degli impegni che impongono un ...

