Lezioni in presenza all'Università dell'Insubria: ci si prenoterà con una app (Di sabato 20 febbraio 2021) Como, 20 febbraio 2021 - Potranno tornare finalmente in aula gli studenti dell'Insubria , a un anno dallo stop che ha costretto a sospendere le Lezioni in presenza nelle sedi di Como, Varese e Busto ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 febbraio 2021) Como, 20 febbraio 2021 - Potranno tornare finalmente in aula gli studenti, a un anno dallo stop che ha costretto a sospendere leinnelle sedi di Como, Varese e Busto ...

TgrMolise : A #Campobasso stop alle #lezioni in presenza in tutte le scuole della città #IoSeguoTgr - RitaArso : @Rott_Weilerin @mariannaaprile Non lo metto in dubbio. Però mio figlio, per esempio, preferisce la matematica in pr… - infoitinterno : Scuola in Puglia, la variante inglese blocca le lezioni in presenza - luisati13 : RT @TgrPiemonte: Il comune piemontese di Re, in Val Vigezzo diventa zona rossa. Su 750 abitanti 37 casi di covid nell’ultima settimana. Sos… - isNews_it : Coronavirus, lezioni in presenza sospese. L’Unione degli studenti: diritto allo studio non garantito -… -