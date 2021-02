Genoa-Verona 2-2, Badelj trova il gol della rimonta nel recupero (Di sabato 20 febbraio 2021) Ennesimo risultato utile del Genoa targato Ballardini, che impatta 2-2 con l'Hellas nella 23^ giornata. A segno Ilic su assist di Barak, clamoroso il raddoppio sprecato da Lasagna. Prima dell'intervallo Zajc sfiora due volte il pareggio che trova Shomurodov. Palo di Lasagna, chi non sbaglia è capitan Faraoni ma Badelj fa 2-2 a tempo scaduto in dieci uomini (Pellegrini ko). Rossoblù imbattuti da 7 turni e trascinati dal nuovo allenatore (19 punti in 10 turni), Juric aggancia il Sassuolo all'8° postoRisultati (ventitreesima giornata): Fiorentina-Spezia 3-0, Cagliari-Torino 0-1, Lazio-Sampdoria 1-0, Genoa-Verona 2-2, ore 20.45 Sassuolo-Bologna, 21/2 ore 12.30 Parma-Udinese, ore 15 Milan-Inter, ore 18 Atalanta-Napoli, ore 20.45 Benevento-Roma, 22/2 ore 20.45 Juventus-CrotoneClassifica: Inter 50, Milan 49, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) Ennesimo risultato utile deltargato Ballardini, che impatta 2-2 con l'Hellas nella 23^ giornata. A segno Ilic su assist di Barak, clamoroso il raddoppio sprecato da Lasagna. Prima dell'intervallo Zajc sfiora due volte il pareggio cheShomurodov. Palo di Lasagna, chi non sbaglia è capitan Faraoni mafa 2-2 a tempo scaduto in dieci uomini (Pellegrini ko). Rossoblù imbattuti da 7 turni e trascinati dal nuovo allenatore (19 punti in 10 turni), Juric aggancia il Sassuolo all'8° postoRisultati (ventitreesima giornata): Fiorentina-Spezia 3-0, Cagliari-Torino 0-1, Lazio-Sampdoria 1-0,2-2, ore 20.45 Sassuolo-Bologna, 21/2 ore 12.30 Parma-Udinese, ore 15 Milan-Inter, ore 18 Atalanta-Napoli, ore 20.45 Benevento-Roma, 22/2 ore 20.45 Juventus-CrotoneClassifica: Inter 50, Milan 49, ...

