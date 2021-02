Addio a Mauro Bellugi, è morto a 71 anni l'ex calciatore dell'Inter (Di sabato 20 febbraio 2021) Addio a Mauro Bellugi. L’ex calciatore, conosciuto e amato soprattutto per essere stato difensore dell’Inter dal ‘69 al ’74, aveva recentemente subito l’amputazione di entrambe le gambe dopo essere stato colpito dal coronavirus. Ci lascia all'età di 71 anni, compiuti solamente lo scorso 7 febbraio. Nel corso della sua carriera sportiva, oltre alla maglia neroazzurra, aveva militato nel Bologna, nel Napoli e nella Pistoiese, oltre ad aver collezionato 32 presenze in Nazionale, insieme a grandi campioni del calibro di Paolo Rossi, Dino Zoff e Marco Tardelli. Nazionale italiana di calcio 1978 La Nazionale Italiana nel '78 In alto: Romeo Benetti, Paolo Rossi, Mauro Bellugi, Roberto Bettega, Dino Zoff, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 febbraio 2021). L’ex, conosciuto e amato soprattutto per essere stato difensoredal ‘69 al ’74, aveva recentemente subito l’amputazione di entrambe le gambe dopo essere stato colpito dal coronavirus. Ci lascia all'età di 71, compiuti solamente lo scorso 7 febbraio. Nel corsoa sua carriera sportiva, oltre alla maglia neroazzurra, aveva militato nel Bologna, nel Napoli e nella Pistoiese, oltre ad aver collezionato 32 presenze in Nazionale, insieme a grandi campioni del calibro di Paolo Rossi, Dino Zoff e Marco Tari. Nazionale italiana di calcio 1978 La Nazionale Italiana nel '78 In alto: Romeo Benetti, Paolo Rossi,, Roberto Bettega, Dino Zoff, ...

