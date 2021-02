Vaccini al pub e birra omaggio | così in Israele incentiva l’immunizzazione tra i giovani

(Di venerdì 19 febbraio 2021), Tel Aviv offregratis nei pub per i piùLa municipalità di Tel Aviv ha creato dei puntiall’interno di pub e birrerie per esortare iad immunizzarsi contro il Covid-19. Lo riporta il Jerusalem Post, che spiega come uno dei pub “pop up” sarà aperto addirittura fino a tarda notte per rendere più veloce la somministrazione del siero. Si tratta di una soluzione rivolta a coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, che grazie all’iniziativa potranno completare il processo di immunizzazione in uno dei bar di Tel Aviv che ha aderito alla campagna, senza appuntamento e gratuitamente. In cambio potranno andar via con un buono per acquistare un drink, senza però poter sostare o sedersi come ai tempi pre Covid. Ma l’obiettivo è proprio quello di tornare a quei ...

La municipalità di Tel Aviv , Israele , sta esortando i giovani a vaccinarsi mobilitando bar e'pop - up' per la vaccinazione anti - Covid in giro per la città. Uno dei bar coinvolti nell'...