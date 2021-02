Spagna, guerriglia in strada per l’arresto del rapper Pablo Hasél: 35 feriti e 19 arresti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Spagna, guerriglia in strada per l’arresto del rapper Pablo Hasél. Dopo l’arresto del rapper Pablo Hasél, accusato di aver incitato al terrorismo in alcune sue canzoni e in diversi suoi tweet contro la Corona, in Spagna si stanno verificando proteste di piazza violentissime che stanno provocando decine di arresti. Disordini importanti in tutto il paese: le maggiori città sono messe a ferro e a fuoco. Nella serata di mercoledì 18 febbraio in Spagna si sono verificati violenti scontri in strada dopo l’arresto di un noto rapper, Pablo Hasél. Centinaia di persone si sono ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021)inperdel. Dopodel, accusato di aver incitato al terrorismo in alcune sue canzoni e in diversi suoi tweet contro la Corona, insi stanno verificando proteste di piazza violentissime che stanno provocando decine di. Disordini importanti in tutto il paese: le maggiori città sono messe a ferro e a fuoco. Nella serata di mercoledì 18 febbraio insi sono verificati violenti scontri indopodi un noto. Centinaia di persone si sono ...

