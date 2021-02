Serie A, nessun anticipo di orario per Sanremo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Serie A orari Sanremo – La Lega Serie A ha diramato il programma del 6° turno di ritorno del massimo campionato italiano. Si tratta di un turno infrasettimanale, che si disputerà in concomitanza con le prime serate del Festival di Sanremo, che prende il via il 2 marzo e che vedrà anche Zlatan Ibrahimovic tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021)A orari– La LegaA ha diramato il programma del 6° turno di ritorno del massimo campionato italiano. Si tratta di un turno infrasettimanale, che si disputerà in concomitanza con le prime serate del Festival di, che prende il via il 2 marzo e che vedrà anche Zlatan Ibrahimovic tra L'articolo

CalcioFinanza : #SerieA, nessun anticipo di orario per il Festival di #Sanremo - UgoBaroni : RT @CorSport: Per questa #Roma nessun obiettivo è vietato - zazoomblog : Dimarco cross e assist al bacio: nessun esterno rifinisce di più in Serie A - #Dimarco #cross #assist #bacio: - AntonellaChessa : RT @brababella: #Fotografia - Nessun ricordo è mai solo, la serie fotografica di #CatherinePanebianco - DReqvenge2020 : @HoppitiV @radiosilvana @ManuQ24916888 quella dell' 11/09 che finalmente, dopo anni, è venuta alla luce. Nessun aer… -