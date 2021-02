"Lo farò presente a Urbano Cairo". Soldi, la battuta di Claudio Borghi gela Myrta Merlino: fiato sospeso a La7 | Video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un simpatico siparietto quello che è andato in onda durante L'Aria che Tira tra la conduttrice Myrta Merlino e il suo ospite, Claudio Borghi. Prima di andare in pubblicità, infatti, la padrona di casa ha letto un tweet che il deputato leghista aveva scritto pochi minuti prima: "Vista la mia capacità di attirare la pubblicità a L'Aria che tira dovrei prendere una percentuale". A quel punto la Merlino ha risposto: "farò presente al nostro editore Urbano Cairo la sua richiesta, vediamo cosa le risponde, non è una trattativa facile, le posso anticipare che non è facile trattare su queste cose con lui, ma comunque problemi suoi." "Io ci spero", ha detto Borghi ridendo. Prima della simpatica interruzione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un simpatico siparietto quello che è andato in onda durante L'Aria che Tira tra la conduttricee il suo ospite,. Prima di andare in pubblicità, infatti, la padrona di casa ha letto un tweet che il deputato leghista aveva scritto pochi minuti prima: "Vista la mia capacità di attirare la pubblicità a L'Aria che tira dovrei prendere una percentuale". A quel punto laha risposto: "al nostro editorela sua richiesta, vediamo cosa le risponde, non è una trattativa facile, le posso anticipare che non è facile trattare su queste cose con lui, ma comunque problemi suoi." "Io ci spero", ha dettoridendo. Prima della simpatica interruzione, ...

La7tv : #lariachetira Siparietto, @MyrtaMerlino a @borghi_claudio (Lega): 'Devo tornare in pubblicità, ho letto il suo twee… - 8_ferro : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto, @MyrtaMerlino a @borghi_claudio (Lega): 'Devo tornare in pubblicità, ho letto il suo tweet e farò pres… - capand69 : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto, @MyrtaMerlino a @borghi_claudio (Lega): 'Devo tornare in pubblicità, ho letto il suo tweet e farò pres… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto, @MyrtaMerlino a @borghi_claudio (Lega): 'Devo tornare in pubblicità, ho letto il suo tweet e farò pres… - La7tv : #lariachetira Siparietto, @MyrtaMerlino a @borghi_claudio (Lega): 'Devo tornare in pubblicità, ho letto il suo twee… -

Ultime Notizie dalla rete : farò presente AVEZZANO: STRADE DEL FUCINO INSICURE E DA SISTEMARE, INCONTRO AL COMUNE Nel tavolo farò presente che il problema investe anche gli altri Comuni della piana del Fucino". Commenti da ...

Come (non) abbagliano le nuove Opel 2021: IntelliLux Led Matrix Questo banalmente il ruolo del piccolo modulo di comando, centralina , presente nei singolo faro. I vari led funzionano così attivamente sentendo il tipo di manovra, oltre che la velocità, grazie ai ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica Nel tavoloche il problema investe anche gli altri Comuni della piana del Fucino". Commenti da ...Questo banalmente il ruolo del piccolo modulo di comando, centralina ,nei singolo faro. I vari led funzionano così attivamente sentendo il tipo di manovra, oltre che la velocità, grazie ai ...