Legends of runeterra: svelata l'espansione gli Imperi degli Ascesi

Riot Games ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Legends of runeterra per annunciare l'arrivo dell'espansione gli Imperi degli Ascesi

Legends of runeterra (abbreviato LoR) è un gioco di carte strategico free to play ambientato nel mondo di League of Legends. LoR presenta carte basate sui campioni iconici di LoL e tanti nuovi personaggi e alleati provenienti dalle regioni di runeterra, ognuno con il proprio stile. Il gameplay del gioco di basa su un combattimento dinamico e alternato che richiede ai giocatori di usare le proprie abilità, creatività e intelligenza. I giochi di carte hanno bisogno di costanti espansioni per continuare ad essere giocati e questo Riot Games lo sa bene. Recentemente infatti la ...

