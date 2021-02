Escursionista triestino, ritrovato vivo dopo una settimana senza cibo né acqua. Insieme a lui, Ash (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ proprio vero quando si dice: “Il cane è il migliore amico dell’uomo“. Ieri mattina, un 33enne triestino, Michele Benedet, è stato ritrovato a quota 700 metri, dopo essere rimasto per una settimana senza acqua e cibo. Accanto a lui, il suo fedele cane Ash, un piccolo meticcio che gli è stato accanto per tutto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ proprio vero quando si dice: “Il cane è il migliore amico dell’uomo“. Ieri mattina, un 33enne, Michele Benedet, è statoa quota 700 metri,essere rimasto per una. Accanto a lui, il suo fedele cane Ash, un piccolo meticcio che gli è stato accanto per tutto L'articolo NewNotizie.it.

