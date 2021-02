Campania verso la zona arancione | tornano le restrizioni

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Torna inla. E non sarebbe l’unica regione. Dovrebbe essere questuala decisione della cabina di regia, salvo sorprese.per Molise,ed Emilia Romagna, con regole e misure più restrittive. Queste sarebbero le regioni a rischio.Il ministero della salute declassa dunque la regionee fa scattare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : ?? Coronavirus, monitoraggio settimanale: Campania, Emilia Romagna e Molise verso l'arancione. L'Rt nazionale torna… - italianfirst2 : Campania, Molise e Bolzano verso la zona arancione. Lazio e Lombardia in zona gialla - GermanoZanelli : RT @LaStampa: ROMA. Salgono i contagi e con loro anche l’Rt e, da quanto si apprende, a tingersi di arancione dovrebbero soltanto Emilia Ro… - twFlavio51 : RT @LaStampa: ROMA. Salgono i contagi e con loro anche l’Rt e, da quanto si apprende, a tingersi di arancione dovrebbero soltanto Emilia Ro… - ilmessaggeroit : Campania, Molise e Bolzano verso la zona arancione. Lazio e Lombardia in zona gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Campania verso

Emilia Romagna zona arancione: oggi il verdetto Emilial'arancione, stretta sull'Umbria De Luca:arancione Il primo ad azzardare previsioni è il governatore campano Vincenzo De Luca : "...Le Regioni destinate a 'tingersi' di arancione sono invece Molise ,ed Emilia - Romagna ... di Silvana Palazzo) CABINA DI REGIA, 2 REGIONIZONA BIANCA? Torna a riunirsi la Cabina di regia ...Sono tre le Regioni che dovrebbero passare dal giallo all’arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sara’ presentato oggi. Secondo quanto si apprende, sono il Molise, la Campania e l’ ...Campania, Molise e Bolzano verso la zona arancione. Lazio e Lombardia in zona gialla. Sono, dunque, tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del ...