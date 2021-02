Cagliari-Torino | la decide Bremer | successo granata | ennesima debacle per Di Francesco La classifica aggiornata

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilbatte ilnel primo anticipo serale del weekend.La compagine allenata da Davide Nicola batte un colpo in zona salvezza e ottiene unquanto mai fondamentale sul campo dei sardi. Una gara pressoché equilibrata, decisa ad appena quindici minuti circa dalla fine grazie alla rete di. Il difensore brasiliano, infatti, consente aidi ottenere tre punti che li rilanciano nella lotta per non retrocedere, facendoli balzare a cinque punti di distacco proprio dalla franchigia di Eusebio Di. Quest'ultima si trova, dunque, in una situazione diabbastanza complicata, vedendosi scivolare al terzultimo posto. Il destino dei sardi non può essere deciso con questa partita ma, ad onor del vero, alcune valutazioni saranno ...

Commenta per primo0 - 1 Cragno 7 : incolpevole sul gol. Decisivo su Belotti e Rincon. Per il resto mai chiamato in causa. Rugani 6,5 : chi criticava il suo stato di forma si sbagliava di grosso. ...Commenta per primo Al termine della vittoria di, il man of the match, Bremer , ha parlato a Sky : 'Ultimamente la classifica non va bene, la squadra sta col mister, dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Abbiamo preparato bene la partita, era ...Il Torino sbanca Cagliari grazie al gol di Bremer ad un quarto d'ora dalla fine. Gara che è rimasta bloccato sullo 0-0 per più di un'ora, ma che alla fine è ...Nello scontro salvezza della 'Sardegna Arena', il Torino si impone 1-0 e mette 5 punti di margine sulla zona retrocessione, il cui confine è proprio il Cagliari (inchiodato al terzultimo posto).