Anticipazioni Uomini e Donne oggi | Sophie Codegoni fa la sua scelta

(Di venerdì 19 febbraio 2021)manderà la tanto attesadi. Chi avrà la meglio tra i due corteggiatori Matteo e Giorgio?conclude il suo appuntamento settimanale, tornando con un nuovo appuntamento lunedì pomeriggio e quale chiusura migliore se non quella di mandare in onda una bellissima, e tanto attesa, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

redazionetvsoap : #UominiEDonne #Anticipazioni #TronoClassico E anche SOPHIE si avvia alla conclusione del suo #trono, #oggi la… - zazoomblog : Uomini e Donne le anticipazioni di venerdì 19 febbraio: la scelta di Sophie - #Uomini #Donne #anticipazioni… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 19 febbraio 2021: la scelta di Sophie tra Matteo e Giorgio - #Uomini… - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi 19 febbraio: Gemma in lacrime? - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 febbraio: Sophie fa la scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e donne: SOPHIE sceglie MATTEO RANIERI Oggi assisteremo quindi a una puntata speciale e ricca di emozioni, dove senza dubbio non mancheranno le lacrime. In studio saranno presenti anche Davide ...... venerdì 19 febbraio, il lungo percorso della tronista Sophie Codegoni a "e Donne" , il ... difatti il programma è registrato e quindi non sono mancate lea riguardo. Tuttavia anche ...Sono quattro le coppie che si contenderanno la vittoria e il montepremi da 20mila euro nella finale de La pupa e il secchione e viceversa 2021 in ...A "Uomini e Donne" oggi si conclude il percorso della tronista Sophie Codegoni. Spoilerato il nome del fortunato corteggiatore ...