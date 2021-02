Sette giorni al gelo sulle Prealpi Giulie. "Sopravvissuto grazie al mio cagnolino Ash" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sopravvissuto Sette giorni, e Sette notti , in quota all'addiaccio sulle Prealpi Giulie , con accanto il suo cagnolino a vegliarlo. La disavventura a lieto fine, stamane è stato portato in salvo, è ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021), enotti , in quota all'addiaccio, con accanto il suoa vegliarlo. La disavventura a lieto fine, stamane è stato portato in salvo, è ...

blackhvpe : ho appena speso 75, 69€ in due giorni per sette coreani ci rendiamo conto - il_piccolo : Parla la fidanzata di Michele, il triestino salvato dopo sette giorni all'addiaccio: 'Così ho dato l'allarme. Spero… - AleSalvi12 : RT @davcarretta: Le loro idee forti sono state messe in saldo. Come nella peggiore tradizione della viltà di una parte di questo paese. Ier… - AndFranchini : Cade in montagna e rimane sette giorni al freddo. «Mi ha scaldato Ash, il mio cagnolino»- - GesAU_it : ??? •?• ? GESÙ RIVELA L'INDULGENZA PLENARIA PER L'ASSOLUZIONE TOTALE. Essi devono recitare questa preghiera per set… -