Palamara adesso sfida Davigo. "Spieghi il dietrofront su Viola" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luca Fazzo L'ex pm di Mani Pulite cambiò idea sul nome del procuratore e scelse Prestipino, ora bocciato dal Tar «Secondo la mia visione a Roma doveva arrivare un procuratore che non provenisse dall'esperienza professionale romana. Io e Davigo già da marzo pensavamo che Marcello Viola fosse la persona più adatta». A parlare, interrogato il 3 novembre dai difensori di Luca Palamara, è Sebastiano Ardita: all'epoca dei fatti braccio destro di Davigo nella guida di Autonomia e Indipendenza, la corrente fondata dall'ex pm. È un verbale che racconta bene quanto e perché Davigo fosse deciso a portare Viola alla Procura di Roma. Ma non spiega perché, dopo l'esplosione del caso Palamara, Davigo fece retromarcia, abbandonò Viola ...

