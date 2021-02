Movimento 5 Stelle, la scissione è vicina: i 15 senatori dissidenti saranno espulsi (Di giovedì 18 febbraio 2021) I 15 senatori che ieri non hanno votato la fiducia al governo Draghi saranno espulsi. Il perché è semplice: non solo nel nuovo governo ci sono esponenti del Movimento, ma la piattaforma Rousseau ha parlato. E quindi, se di “democrazia diretta” si tratta, così deve essere sempre. L’annuncio lo ha fatto su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi: I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi. Ieri al Senato il Movimento 5 Stelle ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) I 15che ieri non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Il perché è semplice: non solo nel nuovo governo ci sono esponenti del, ma la piattaforma Rousseau ha parlato. E quindi, se di “democrazia diretta” si tratta, così deve essere sempre. L’annuncio lo ha fatto su Facebook il capo politico delVito Crimi: I 15che hanno votato no alla fiducia. Ieri al Senato ilha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a ...

carlosibilia : Queste solo alcune delle cose fatte negli ultimi due anni con il Presidente Giuseppe Conte. Obiettivi raggiunti di… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” - ignaziocorrao : I Senatori del fu Movimento 5 Stelle che non hanno votato la fiducia al #GovernoDraghi sono di più di quelli di Fra… - PaoloBMb70 : RT @byoblu: I 15 senatori del Movimento 5 Stelle che hanno votato no alla fiducia a Mario Draghi ieri in Senato sono stati espulsi dal movi… - internaeco : I voti di #fiducia alle Camere per #Draghi, prevedibilmente molto positivi, sono uno dei momenti più drammatici del… -