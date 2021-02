Lazio e Lombardia verso zona arancione, Effetto varianti, Umbria e Abruzzo da rosso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il sistema dei colori va rivisto e i tecnici dell?Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute sono già al lavoro. Intanto, oggi si deciderà il destino del... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il sistema dei colori va rivisto e i tecnici dell?Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute sono già al lavoro. Intanto, oggi si deciderà il destino del...

pomeriggio5 : In base a questi dati si decideranno le nuove zone arancioni, a #Pomeriggio5 le ultime notizie sulle regioni che ri… - Corriere : Lombardia, Lazio e Piemonte ancora in zona gialla? «Abbiamo dati buoni, l’Rt è sotto 1» - you_trend : Dei 25 membri del nuovo Governo #Draghi, 9 sono nati in Lombardia, 4 in Veneto e 2 in Lazio, Emilia-Romagna, Campan… - Notiziedi_it : Lazio e Lombardia verso zona arancione, Effetto varianti, Umbria e Abruzzo da rosso - bizcommunityit : Lazio e Lombardia verso la zona arancione, Marche-Emilia in bilico. Ipotesi lockdown provinciali -