Gfvip Rosalinda e Andrea sempre più intimi: ecco cosa è successo nella notte (Di giovedì 18 febbraio 2021) sempre più intimi e vicini Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga attuali inquilini del Gfvip. Tra i due vipponi è scattata immediatamente l'alchimia, e nonostante l'esitazione iniziale dell'attrice in quanto legata ad un'altra persona fuori dalla casa, oggi sono molto affiatati e sembrano aver superato ogni sorta di timidezza. Rosalinda dopo aver saputo che l'ormai ex compagno ha diffidato il Gfvip e i suoi inquilini dal nominarlo ha compreso che poteva lasciarsi andare e ha aperto il suo cuore al figlio di Walter Zenga. Dopo i primi baci, oggi i due sembrano essere una vera e propria coppia. nella notte, dopo aver partecipato al Tommaso Zorzi Late Show, Andrea e Rosalinda si sono ritagliati il loro ...

GrandeFratello : Rosalinda e Dayane: amicizia al capolinea? #GFVIP - trash_italiano : Io spero solo che questa cosa tra Andrea e Rosalinda sia vera PERCHÉ AUTORI IO VE LO DICO SONO STANCO, DOPO 6 MESI… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - yildizcik8 : Quando Istefy in tempi non sospetti disse 'nomino Rosalinda perché in lei c'è ancora qualcosa che non mi è chiaro,… - dalila_cav : RT @martypicci: Dayane: 'Ormai è la coppia che vince mica l'amicizia' / 'non hanno mai fatto vedere niente su di noi' (lei e rosalinda) DA… -