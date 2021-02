Torta degli angeli, il dolce più alto e soffice che ci sia! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo trovato al supermercato le uova in offerta? Il nostro vicino di casa, amante della natura e che alleva galline, ci ha regalato tutte le uova che non gli servivano? O semplicemente ci siamo alzati con la voglia di qualcosa di dolce e morbidissimo che ci faccia sentire in paradiso? In qualunque situazione ci troviamo è il momento di preparare la Torta degli angeli. Alta, soffice e con un sapore paradisiaco! Ingredienti per la Torta degli angeli 6 uova, 180 grammi di zucchero, 90 grammi di farina + un cucchiaio per lo stampo, 90 grammi di amido di mais, 1 cucchiaio di aceto bianco, 6 cucchiai di acqua calda, 1 pizzico di sale, 1 bustina di lievito per dolci, una noce di burro per lo stampo. Preparazione della Torta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo trovato al supermercato le uova in offerta? Il nostro vicino di casa, amante della natura e che alleva galline, ci ha regalato tutte le uova che non gli servivano? O semplicemente ci siamo alzati con la voglia di qualcosa die morbidissimo che ci faccia sentire in paradiso? In qualunque situazione ci troviamo è il momento di preparare la. Alta,e con un sapore paradisiaco! Ingredienti per la6 uova, 180 grammi di zucchero, 90 grammi di farina + un cucchiaio per lo stampo, 90 grammi di amido di mais, 1 cucchiaio di aceto bianco, 6 cucchiai di acqua calda, 1 pizzico di sale, 1 bustina di lievito per dolci, una noce di burro per lo stampo. Preparazione della...

gianpi36590925 : RT @sminkionauta: Se lì in mezzo non ci sei mai stato, se non hai mai preso l'intermittenza della luce coperta dalle bandiere, se non sei m… - Kyrie_simonty : RT @sminkionauta: Se lì in mezzo non ci sei mai stato, se non hai mai preso l'intermittenza della luce coperta dalle bandiere, se non sei m… - erreLeRoi : RT @sminkionauta: Se lì in mezzo non ci sei mai stato, se non hai mai preso l'intermittenza della luce coperta dalle bandiere, se non sei m… - LuigiBevilacq17 : RT @sminkionauta: Se lì in mezzo non ci sei mai stato, se non hai mai preso l'intermittenza della luce coperta dalle bandiere, se non sei m… - enrico_gasta : RT @sminkionauta: Se lì in mezzo non ci sei mai stato, se non hai mai preso l'intermittenza della luce coperta dalle bandiere, se non sei m… -