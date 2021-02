M5S, Virginia Raggi chiede che sua candidatura al Campidoglio venga prima approvata su Rousseau (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sindaca di Roma, Virginia Raggi, scopre le carte e chiede una presa di posizione al Movimento 5 Stelle in merito alla sua ricandidatura al Campidoglio, invocando un voto sulla piattaforma Rousseau. “E’ giunto il momento che la base dei 5 stelle si esprima sulla mia candidatura”, ha detto Virginia Raggi, aggiungendo che non è più tempo per “ambiguità e giochi di palazzo”. A quattro mesi dalle elezioni di giugno per il Campidoglio, sempre se non slitteranno causa pandemia, regna sovrana tra i grillini in effetti l’incertezza, nel timore che la sindaca e il suo operato non si conquistino la vittoria. Dubbi anche presso il PD. Nessun candidato ufficiale espresso, silenzio di fronte ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 febbraio 2021) La sindaca di Roma,, scopre le carte euna presa di posizione al Movimento 5 Stelle in merito alla sua rial, invocando un voto sulla piattaforma. “E’ giunto il momento che la base dei 5 stelle si essulla mia”, ha detto, aggiungendo che non è più tempo per “ambiguità e giochi di palazzo”. A quattro mesi dalle elezioni di giugno per il, sempre se non slitteranno causa pandemia, regna sovrana tra i grillini in effetti l’incertezza, nel timore che la sindaca e il suo operato non si conquistino la vittoria. Dubbi anche presso il PD. Nessun candidato ufficiale espresso, silenzio di fronte ...

