Kit Harington e Rose Leslie: ecco il figlio delle due star di GOT (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori e una fonte vicina alla coppia ha dichiarato il sesso del primo figlio La coppia formata da Kit Harington e Rose Leslie, nata sul set di "Game of Thrones", ha dato il benvenuto al loro primo figlio. L'annuncio non è arrivato attraverso i diretti interessanti, ma, la coppia è stata beccata a Londra con il piccolo nel tipico marsupio che si usa nei primi mesi dopo la nascita. La conferma, oltre che dalla foto, è arrivata direttamente dalla stampa, dove una fonte vicina alla coppia, ha dichiarato alla testata E!Online, che Kit e Rose sono diventati genitori di un bel maschietto e sono molto felici.

