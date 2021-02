Covid, vaccino a bambini e adolescenti: al via la sperimentazione in Gran Bretagna per la fascia 6-17 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un record di oltre 15 milioni e 300 mila prime dosi di vaccino somministrate a 4 gruppi prioritari in 10 settimane. Traguardo raggiunto per la prima fase della campagna di vaccinazione anti Covid-19 nel Regno Unito, ma i contagi restano alti e ora la missione, poderosa quanto ambiziosa, non solo punta ad immunizzare altri 17,2 milioni di adulti sopra i 50 anni entro la fine di aprile, ma anche a studiare gli effetti dei vaccini sui bambini. All’università di Oxford e nei siti partner di Londra, Southampton e Bristol, nel weekend è partita la prima sperimentazione clinica al mondo su 300 giovani volontari, di cui 150 di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e altri 150 tra i 12 e i 17. A 240 di questi bambini e adolescenti sarà somministrato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un record di oltre 15 milioni e 300 mila prime dosi disomministrate a 4 gruppi prioritari in 10 settimane. Traguardo raggiunto per la prima fase della campagna di vaccinazione anti-19 nel Regno Unito, ma i contagi restano alti e ora la missione, poderosa quanto ambiziosa, non solo punta ad immunizzare altri 17,2 milioni di adulti sopra i 50entro la fine di aprile, ma anche a studiare gli effetti dei vaccini sui. All’università di Oxford e nei siti partner di Londra, Southampton e Bristol, nel weekend è partita la primaclinica al mondo su 300 giovani volontari, di cui 150 di età compresa tra i 6 e gli 11e altri 150 tra i 12 e i 17. A 240 di questisarà somministrato il ...

