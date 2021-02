Covid | il datore di lavoro può chiedere di vaccinarsi?

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ildipuòai propri dipendenti dicontro ilper accedere ai luoghi die per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Puòal medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? Oconferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori? A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L'intento dell'Autorità, si legge in una nota della stessa, è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di ...

(Adnkronos) - Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?