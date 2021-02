Covid | da Ue 75 mln per sequenziamento e test varianti | 150 mln per ricerca

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bruxelles, 17 feb. (AdnKronos Salute) - Il piano Ue per la biodifesa, Hera Incubator, verrà finanziato dalla Commissione con 75 mln di euro destinati a sostenere l'attività digenomico negli Stati membri e a sviluppare nuovistandardizzati in grado di rilevare ledel coronavirus sars-CoV-2. Lo comunica la Commissione Europea. Il piano prevede anche 150 mln per progetti di, in corso e nuovi, sulledel virus, nell'ambito del programma Horizon Europe.

Agenzia_Ansa : Morì di #Covid19 a marzo, lascia tre milioni agli anziani #ANSA - iconanews : Covid: Blinken a Onu, da Usa 200 mln a Oms questo mese - giuseilgiglio : RT @IlMontanari: Se il calcio è un business: La #serieA con il Covid-19 ha xrso 6-700 milioni Quindi se i 750 mln di #sky son pochi, xché… - Aringoogle : Ecco perché possono servire le primule 'La campagna vaccinale non si concluderà con la singola o la doppia dose, s… - Aringoogle : 'La campagna vaccinale - avverte D'Amato - non si concluderà con la singola o la doppia dose, si concluderà quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mln

Agenzia ANSA

... abbiamo potuto avviare un percorso ricognitivo per valutare, anche alla luce dei necessari adeguamenti post -, le esigenze degli enti locali legate alla fruizione di teatri, musei e ...'Il- 19 " ha detto Del Fante - ha spostato la lancetta dell'orologio un paio di anni in avanti. Due anni fa avevamo notato alcuni trend, come l'aumento del numero dei pacchi che gli italiani ...Bruxelles, 17 feb. (AdnKronos Salute) - Il piano Ue per la biodifesa, Hera Incubator, verrà finanziato dalla Commissione con 75 mln di euro destinati ...Le aziende florovivaistiche, orticole e vitivinicole hanno tempo fino all’11 marzo prossimo per presentare le domande di aiuto per le perdite di fatturato subite tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 ris ...