Anticipazioni Uomini e donne del 16 febbraio: Maria evita la rissa tra Armando e Riccardo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Anticipazioni Uomini e donne Trono Over C'è stata martedì 16 febbraio una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne e oggi per le Anticipazioni ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata con la presentazione di due nuove signore nel parterre femminile: Isabella ed Elsa. Quest'ultima L'articolo proviene da Novella 2000.

