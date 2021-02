Alan Friedman non sarà più ospite delle trasmissioni di Rai1 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ci sarà più spazio per Alan Friedman su Rai1, almeno fino a quando Stefano Coletta rimarrà direttore di rete. Dopo settimane di polemiche, con riferimento anche al precedente di Mauro Corona a #CartaBianca, la televisione pubblica indica la linea ufficiale e istituzionale dopo quella pessima battuta (che va oltre il limite del cattivo gusto) pronunciata dal noto politologo e giornalista statunitense nel giorno dell’addio di Donald e Melania Trump alla Casa Bianca. In sintesi, Alan Friedman bannato da Rai1. LEGGI ANCHE > Salvini va da Giletti per criticare (giustamente) Friedman. Ma dimentica il suo passato A darne comunicazione ufficiale è stato Stefano Coletta nel corso della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai, andata in scena nella ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non cipiù spazio persu, almeno fino a quando Stefano Coletta rimarrà direttore di rete. Dopo settimane di polemiche, con riferimento anche al precedente di Mauro Corona a #CartaBianca, la televisione pubblica indica la linea ufficiale e istituzionale dopo quella pessima battuta (che va oltre il limite del cattivo gusto) pronunciata dal noto politologo e giornalista statunitense nel giorno dell’addio di Donald e Melania Trump alla Casa Bianca. In sintesi,bannato da. LEGGI ANCHE > Salvini va da Giletti per criticare (giustamente). Ma dimentica il suo passato A darne comunicazione ufficiale è stato Stefano Coletta nel corso della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai, andata in scena nella ...

