Università di Firenze: inaugurazione dell'anno accademico online (l'ex premier Conte non ci sarà)

La cerimonia in streaming domani, mercoledì 17 febbraio alle 10.30. Alle 12.30 conferenza stampa del rettore Luigi Dei. Non ci sarà, tanto per chiarire, il professor Giuseppe Conte, fresco ex presidente del consiglio, ufficialmente rientrato come docente nell'ateneo fiorentino anche se ricomincerà ad insegnare con una successiva programmazione

petergomezblog : Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non… - Corriere : Tra l’aver diritto a tornare alla propria cattedra e il tornarci veramente, c’è di mezzo un bell’«onestamente ancor… - SkyTG24 : Conte, l’ex premier torna all'Università di Firenze ma è senza cattedra - FilippoBuono : RT @ConteMaanche: Nella mia prima lezione all'università parlerò del mostro di Firenze. Se avanza tempo anche di Pacciani - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Universita : 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Università Firenze Università di Firenze, inaugurazione dell'anno accademico 2020 - 2021

Domani, mercoledì 17 febbraio l'Università di Firenze inaugura l'anno accademico 2020 - 21. La consueta cerimonia che celebra l'apertura delle attività si svolge quest'anno, a causa delle misure sanitarie, alla vigilia dell'avvio ...

Domani, mercoledì 17 febbraio l'Università di Firenze inaugura l'anno accademico 2020 - 21. La consueta cerimonia che celebra l'apertura delle attività si svolge quest'anno, a causa delle misure sanitarie, alla vigilia dell'avvio