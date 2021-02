Sci, Coppa del Mondo: ok della Fis alle gare in Val di Fassa (Di martedì 16 febbraio 2021) Buone positive per la Val di Fassa. Dopo il positivo controllo neve, la Fis ha dato il via libera alle gare della Coppa del Mondo di sci alpino della Val di Fassa. Queste sono in programma dal 26 al 28 febbraio. L’ok della Federazione riguarda due discese e di un SuperG femminile. Si parte quindi dal 26 febbraio e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle principali notizie legate alla competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Buone positive per la Val di. Dopo il positivo controllo neve, la Fis ha dato il via liberadeldi sci alpinoVal di. Queste sono in programma dal 26 al 28 febbraio. L’okFederazione riguarda due discese e di un SuperG femminile. Si parte quindi dal 26 febbraio e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle principali notizie legate alla competizione. SportFace.

