Perché in Italia si torna a parlare di lockdown totale?

Leggi su wired

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)re come a marzo dello scorso anno, con unrigido per tutta l’. Anche se la curva epidemiologica sta rimanendo sostanzialmente stabile. È questa la proposta lanciata nei giorni scorsi da diversi esperti. In primis da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, secondo cui sarebbe necessaria una chiusuradi alcune settimane per riuscire a riportare la diffusione del coronavirus al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Ad accodarsi oggi sono anche gli esperti del gruppon Renaissance Team, che ha lanciato un appello al governo per l’adozione, in tempi rapidi, di misure più restrittive, tra cui l’obbligo di mascherine Ffp2 al chiuso, somministrazione di tutti e tre i vaccini disponibili per gli over 70, ...