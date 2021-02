Lazio | D’Amato | “Oggi 300mila vaccinati | a settembre arriva Reithera”

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – “Oggi arriveremo a 300mila cittadini vaccinati e oltre 56mila over 80. Non abbiamo preso le adesioni, come stanno facendo altre regioni come la Lombardia, noi li abbiamo prenotati gli over 80, è diverso”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, parlando della campagna vaccinale nel Lazio nella competente commissione della Pisana.