La gestione dell’ex Ilva dimostrerà quanto davvero è “ambientalista” il governo Draghi

C'è un filo conduttore che lega tutti i governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio: la gestione del delicatissimo dossier dell'ex Ilva di Taranto. Dopo che nel 2012 sono stati certificati gli enormi livelli di inquinamento dell'area circostante l'impianto, con l'indagine contro i proprietari Emilio e Nicola Riva e il sequestro dell'area a caldo, ogni esecutivo ha avuto la responsabilità di trovare una soluzione al principale problema ambientale e produttivo italiano. Sono passati nove anni e per quanto si siano succeduti diversi sviluppi, poco o nulla di fatto è cambiato. E oggi il nuovo governo presieduto da Mario Draghi ha proprio nell'ex Ilva il primo vero test su cui misurarsi, tanto più dopo essersi definito un "esecutivo ambientalista"

