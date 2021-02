Itinerari Previdenziali | spesa pensionistica in crescita ma sotto controllo | in 2019 a 230 | 3 mld

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Aumentano gli occupati (23.376.000 a fine) e, benché si interrompa il trend in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a 16.035.165 (+30.662 unità), il rapporto attivi e pensionati sale fino a 1,4578, miglior risultato degli ultimi 23 anni e, soprattutto, valore molto prossimo a quell’1,5 che potrebbe garantire la sostenibilità di medio-lungo periodo del sistema. Il tutto mentre l’andamento dellaper prestazioni di natura previdenziale si conferma, per quanto in: nel, ha raggiunto i 230,3 miliardi di euro. L’incidenza sul Pil è del 12,88%, in linea con la media Eurostat. È quindi un quadro stabile, almeno per quanto riguarda lapura al 31 dicembre ...