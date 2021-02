Gli inquirenti a caccia delle provvigioni d’oro per le mascherine di Arcuri

Leggi su ilparagone

(Di martedì 16 febbraio 2021)sulle quali ora cercano di mettere le mani gli, quelle originate dal maxi-affareimportate dalla Cina per un prezzo complessivo di 1,25 miliardi di euro. Una somma che potrebbe essere superiore a quanto stimato inizialmente (72 milioni) e che potrebbe far fare il definitivo salto di qualità alle indagini che cercano di ricostruire l’accaduto. Un tesoretto che sarebbe finito, come riportato da La Verità, per 59,7 milioni sui conti della Sunsky srl del milanese Andrea Vincenzo Tommasi e per 11,96 milioni su quelli della Microproducts, riconducibile a quel Mario Benotti che, tramite la conoscenza di Domenico, avrebbe reso possibile l’affare. Proprio per questo, i finanzieri si muovono da tempo alla ricerca dei fondi destinati a ...