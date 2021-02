“Era da tanto che…”. GF Vip, Andrea Zenga: ora con Rosalinda è successo (Di martedì 16 febbraio 2021) Una puntata che ha fatto registrare il record di commenti tramite cuoricino. È stata la serata di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che si dichiarano al Gf Vip. Dopo aver visto la clip che mostra il loro avvicinamento, lei dice: “Abbiamo spesso evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandolo ho provato delle sensazioni che a parole non riesco a descrivere. Un mix fra star male e star bene. Il cuore batteva a mille”. Il figlio di Walter Zenga commenta: “Era tanto che non mi piaceva così una ragazza. Mi ha colpito molto”. Poi dice: “Avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che preoccupa di più tutt’ora. Io non ho niente da perdere, mi interessa tutelare lei”. Entra poi in scena Dayane Mello, mostratasi spesso gelosa e possessiva nei confronti di Rosalinda. Quest’ultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Una puntata che ha fatto registrare il record di commenti tramite cuoricino. È stata la serata diCannavò che si dichiarano al Gf Vip. Dopo aver visto la clip che mostra il loro avvicinamento, lei dice: “Abbiamo spesso evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandolo ho provato delle sensazioni che a parole non riesco a descrivere. Un mix fra star male e star bene. Il cuore batteva a mille”. Il figlio di Waltercommenta: “Erache non mi piaceva così una ragazza. Mi ha colpito molto”. Poi dice: “Avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che preoccupa di più tutt’ora. Io non ho niente da perdere, mi interessa tutelare lei”. Entra poi in scena Dayane Mello, mostratasi spesso gelosa e possessiva nei confronti di. Quest’ultima ...

