“È tutto finto?” Lo scoop smaschera la coppia vip | beccati fotografi con tanto di ‘set’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) La foto perfetta al tramonto, nel giorno di San Valentino, i volti vicini e lo sguardo innamorato. Parliamo della love story che sta facendo impazzire mezzo mondo: quella tra la giornalista Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman. Un paio di settimane fa era stato Can a pubblicare una foto che ritraeva i due in un poligono di tiro e la didascalia: “pericolosa”. A distanza di pochi giorni, martedì 9 febbraio, anche la giornalista aveva ‘accontentato’ i suoi follower con uno scatto che la ritraeva con Yaman. Nella story pubblicata dalla conduttrice Diletta accompagnava un cavallo all’interno di un maneggio al coperto, accompagnata in sottofondo da “Isn’t she lovely” di Stevie Wonder. Poi, subito sotto, ecco il post con la foto di Diletta e Can che insieme accarezzano proprio lo stesso cavallo e la frase: “C’era una volta…“. Secondo i ben informati la relazione ...