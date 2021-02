Australian Open 2021: Serena Williams-Osaka, la semifinale è servita. Sconfitte Halep e Hsieh (Di martedì 16 febbraio 2021) Serena Williams-Naomi Osaka, di nuovo. La sfida tra l’americana più famosa degli ultimi vent’anni abbondanti di tennis e la giapponese che negli States si è formata, dopo gli US Open 2018, ritorna a Melbourne, per una semifinale degli Australian Open 2021 che avrà tutti gli occhi del mondo addosso. Per la 23 volte vincitrice Slam il successo è su Simona Halep, per la nipponica, che è già il presente del tennis femminile, netta la vittoria su Su-Wei Hsieh. Nell’incontro d’apertura del programma della Rod Laver Arena, decisamente tutto facile per Osaka, mai realmente impensierita da una Hsieh fino a questo punto sorprendente, ma la cui varietà non riesce a competere con il gioco della ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021)-Naomi, di nuovo. La sfida tra l’americana più famosa degli ultimi vent’anni abbondanti di tennis e la giapponese che negli States si è formata, dopo gli US2018, ritorna a Melbourne, per unadegliche avrà tutti gli occhi del mondo addosso. Per la 23 volte vincitrice Slam il successo è su Simona, per la nipponica, che è già il presente del tennis femminile, netta la vittoria su Su-Wei. Nell’incontro d’apertura del programma della Rod Laver Arena, decisamente tutto facile per, mai realmente impensierita da unafino a questo punto sorprendente, ma la cui varietà non riesce a competere con il gioco della ...

