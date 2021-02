Un posto al sole, anticipazioni 16 febbraio: Alberto nei guai (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ad Un posto al sole si continuerà a porre l'accento sulla storyline che vede come protagonisti Clara e Alberto. Le anticipazioni della soap opera partenopea relative all'episodio che andrà in onda martedì 16 febbraio spiegano che Palladini si ritroverà nei guai a causa dell'evento mondano del Circolo al quale ha partecipato in qualità di accompagnatore di Barbara Filangieri. Alla stessa serata, dove ha fatto di tutto per non portare Clara, sono intervenuti anche Roberto, Serena e Filippo. Dunque, la giovane verrà a sapere la verità e sarà davvero furiosa verso il compagno. La coppia, dunque, avrà una terribile discussione durante la quale Clara ribadirà ad Alberto di non sopportare più le sue bugie e di essere stanca del suo atteggiamento. Palladini, di fronte alle ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ad Unalsi continuerà a porre l'accento sulla storyline che vede come protagonisti Clara e. Ledella soap opera partenopea relative all'episodio che andrà in onda martedì 16spiegano che Palladini si ritroverà neia causa dell'evento mondano del Circolo al quale ha partecipato in qualità di accompagnatore di Barbara Filangieri. Alla stessa serata, dove ha fatto di tutto per non portare Clara, sono intervenuti anche Roberto, Serena e Filippo. Dunque, la giovane verrà a sapere la verità e sarà davvero furiosa verso il compagno. La coppia, dunque, avrà una terribile discussione durante la quale Clara ribadirà addi non sopportare più le sue bugie e di essere stanca del suo atteggiamento. Palladini, di fronte alle ...

