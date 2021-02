sportli26181512 : Ronaldo, l'ex di Georgina e i retroscena della loro love story: Dal passato di lady CR7 spunta un personaggio molto… - LGWsport : Ronaldo lo scorso anno andó a Sanremo e i fenomeni dovrebbero spiegarmi cosa cambierebbe dallo stare sul palco allo… - stefarussnaples : #SkyCalcioClub hai ragione #Caressa :#Ronaldo, integerrimo, mai una parola, un comportamento, fuori posto.… - Akhraten83 : RT @GliAutogol: I ministri del nuovo governo Draghi: Salute: Douglas Costa Università e ricerca: Suarez Trasporti: Lotito Istruzione: maes… - Zazzawa3 : RT @GliAutogol: I ministri del nuovo governo Draghi: Salute: Douglas Costa Università e ricerca: Suarez Trasporti: Lotito Istruzione: maes… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Georgina

La vita diRodriguez non è sempre stata fatta tutta di auto, viaggi, case e fogli di giornale. C'era un tempo in cui anche la bellissima fidanzata di Cristianoera solo una timida adolescente ...Con il vento in poppa ancheRodriguez e Cristiano: per loro San Valentino dura tutto l'anno.Cristiano Ronaldo è un grande appassionato di automobili e nella sua costosissima collezione, che racchiude qualcosa come una ventina di modelli tra ...Mentre Cristiano Ronaldo era in trasferta con la Juve a Napoli, Georgina Rodriguez e i piccoli di casa ne hanno approfittato per trascorrere una rilassante giornata in barca. L'influencer… Leggi ...