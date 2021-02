sportli26181512 : #Moviola Inter-Lazio, bravo Fabbri: giusto il rigore: Entrata in scivolata di Hoedt su Lautaro: il difensore colpis… - _intermagazine : Inter 3 Lazio 1, giusto il rigore su Lautaro Martinez; la moviola - passione_inter : VIDEO - La moviola di Inter-Lazio: il giudizio sul rigore e sul gol di Lukaku - - infoitsport : Inter-Lazio, la moviola de La Gazzetta dello Sport: 'C'è il fallo di Hoedt sul penalty' - infoitsport : Inter-Lazio, moviola Gds: “Il rigore c’è, Hoedt travolge Lautaro. Giallo giusto perché…” -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inter

ROMA - Dal big match di San Siro trae Lazio alla sfida tra Roma - Udinese: ecco tutti i casi dadelle partite disputate ...Sapevamo che l'poteva fare questa partita, perdere 3 - 1 dispiace perché ci siamo innervositi troppo, dovevamo andare avanti a giocare. Loro sono stati bravi a difendersi bassi e noi facevamo ...I quotidiani sportivi usciti oggi in edicola hanno analizzato l'azione che ha portato al calcio di rigore per l'Inter: il fallo di Hoedt c'è ...Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato così il rigore: Se lo rivedi venti volte non lo dai. L’arbitro è andato così deciso sul dischetto, ha preso una decisione clamorosa in tre secondi ...