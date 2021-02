M5S in crisi | 70 “ribelli” si organizzano Guai per il governo e per l’alleanza col Pd

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il treno del M5S così come è stato conosciuto finora è giunto in stazione, al capolinea. Neanche ha fatto in tempo a partire che il nuovodeve già fare la conta alla Camera e al Senato per vedere se ha la fiducia. I numeri dovrebbero tranquillizzare, anche se adesso circa 70 parlamentari del Movimento 5 Stelle si dicono pronti a non dare il loro appoggio al. 30 senatori e 40 deputati sono contro la fiducia. E si apre una spaccatura nel M5S che rischia davvero di andare in pezzi. Lo smottamento diventa così anche un nodo politico, visto che Pd, M5s e Leu hanno puntato molto sulla loro alleanza anche in vista delle elezioni. Tanto Grillo quanto Casaleggio ora stanno provano a ridurre le tensioni per far partire ilin tranquillità. Il Corriere parla di un’area di dissenso ridotta già a una decina di deputati e a ...