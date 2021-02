Isola dei Famosi | concorrente resta a casa | “Non avrebbe superato la visita medica…” | lo scoop

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Amedeo Goria, dopo la pensione, sarebbe dovuto sbarcare ufficialmente in Honduras per prendere parte all’deicondotta da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia diMediaset. Ed invece, secondo Francesco Fredella via Libero Quotidiano, pare che non accadrà.dei, Amedeo Goria: “Nonlamedica” Una vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.