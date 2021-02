GF Vip 5 | la reazione di Giuliano dopo la dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Amori che nascono e altri che finiscono, questo GF Vip 5 continua a regalare sorprese, così come adiche, ambedue, hanno espresso ciò che pensano l’uno dell’altra. Cosa che a, il fidanzato della siciliana, non sembra essere passata inosservata e che ha reagito in modo inaspettatoil loro confronto e, soprattutto,che la sua ragazza ha espressamente dichiarato le sue perplessità in merito a ciò che prova per il suo fidanzato. Curiosi di scoprire cos’ha combinato? Grande Fratello Vip 5, ladi, facendosi forza e ...