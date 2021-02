Ceccano distrutta dal dolore | Marika Donnarumma morta a soli 26 anni

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Quanto, quante lacrime.non c’è più. È26. La ragazza diha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel giorno di san Valentino all’altezza del km 69 della via Casilina a Ferentino.avrebbe perso il controllo della sua Hyundai I10, mentre procedeva in direzione di Frosinone. L’auto, più volte ribaltatasi, è finita in un campo adiacente e non c’è stato nulla da fare. La ventenne lavorava in una pizzeria a Frosinone ed era molto conosciuta e stimata nel suo ambiente. La morte diha scosso tutta. Immenso ildi quanti la conoscevano e hanno avuto modo di apprezzarne le sue qualità.