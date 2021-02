Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo vince e convince alle Finali del Gran Premio Italia, secondo un eroico Daniel Grassl (Di domenica 14 febbraio 2021) Alza il tiro Matteo Rizzo in vista dei Campionati Mondiali. Il gioiellino azzurro ha infatti vinto le Finali del Gran Premo Italia, rassegna di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana all’IceLab di Bergamo, aumentando in modo vistoso il valore del suo layout presentando tre salti quadrupli. L’atleta allenato da Lorenzo Magri ha infatti eseguito due quadrupli toeloop (il primo agganciato con il doppio toeloop, il secondo singolo sottoruotato) e, aspetto non banale, il quadruplo rittberger, redarguito con la chiamata sul quarto; snocciolando inoltre due tripli axel, uno con euler e doppio salchow, un triplo flip e la sequenza triplo lutz/doppio axel, l’azzurro ha raccolto nel segmento 166.01 (82.51, 83.50) per 260.10, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Alza il tiroin vista dei Campionati Mondiali. Il gioiellino azzurro ha infatti vinto ledelPremo, rassegna diin scena questo fine settimana all’IceLab di Bergamo, aumentando in modo vistoso il valore del suo layout presentando tre salti quadrupli. L’atletanato da Lorenzo Magri ha infatti eseguito due quadrupli toeloop (il primo agganciato con il doppio toeloop, ilsingolo sottoruotato) e, aspetto non banale, il quadruplo rittberger, redarguito con la chiamata sul quarto; snocciolando inoltre due tripli axel, uno con euler e doppio salchow, un triplo flip e la sequenza triplo lutz/doppio axel, l’azzurro ha raccolto nel segmento 166.01 (82.51, 83.50) per 260.10, ...

Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di pattinaggio artistico. A scaldare il ghiaccio dell' IceLab Arena di Bergamo ci ha pensato Matteo Rizzo che ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il programma corto.

Tra le coppie di artistico, infine, a metà gara primo posto annunciato per Della Monica - Guarise (Fiamme Oro), in testa con 67.37 punti davanti a Ghilardi - Ambrosini (IceLab), secondi a quota 59.29,...

Il responso della gara più incerta è arrivato. La debuttante Ginevra Negrello ha vinto le Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l'I ...

