Lei Paola | suo fratello è un noto conduttore televisivo | chi è?

Lei è Paola, suo fratello è un noto conduttore e uno dei volti più amati del piccolo schermo, la somiglianza tra i due è incredibile: riuscite a capire di chi si tratta? Una giornata speciale per Paola, nata proprio nel giorno di San Valentino viene festeggiata sui social anche dall'amato e conosciutissimo fratello. Ebbene sì, come avrete notato dalla somiglianza si tratta di Paola Greggio, la sorella del più famoso Ezio. I due sono uniti da un grande affetto e dalla comune passione per la comunicazione, al punto che oltre quarant'anni fa hanno creato insieme Made in Biella, una rivista semestrale che racconta l'industria e la città di Biella.

