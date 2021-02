Grazie ad un video che aveva visto su Youtube si è salvato dall’attacco di un coccodrillo (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel mondo, purtroppo, capitano degli incidenti molto brutti, causati a volte dagli animali. La natura di certe creature non può essere cambiata e se un animale è un predatore, per istinto farà quello. La vicenda di cui vogliamo parlarvi oggi è avvenuta ad Isaac Adidi. Questo ragazzo 22 enne è stato protagonista di un evento davvero spaventoso, che tuttavia si è risolto in maniera positiva Grazie ad “un video su Youtube”! Recentemente, questo giovane ragazzo stava trascorrendo una piacevole giornata con la sua compagna ed un amico, nuotando in uno stagno sulla penisola di Cape York, nel Queensland, in Australia. Durante la sua placida nuotata, tuttavia, un coccodrillo è emerso dall’acqua e lo ha afferrato e trascinato con sé sott’acqua. credit: pixabay/miniformat65 La vicenda è apparsa immediatamente drammatica, ma ... Leggi su virali.video (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel mondo, purtroppo, capitano degli incidenti molto brutti, causati a volte dagli animali. La natura di certe creature non può essere cambiata e se un animale è un predatore, per istinto farà quello. La vicenda di cui vogliamo parlarvi oggi è avvenuta ad Isaac Adidi. Questo ragazzo 22 enne è stato protagonista di un evento davvero spaventoso, che tuttavia si è risolto in maniera positivaad “unsu”! Recentemente, questo giovane ragazzo stava trascorrendo una piacevole giornata con la sua compagna ed un amico, nuotando in uno stagno sulla penisola di Cape York, nel Queensland, in Australia. Durante la sua placida nuotata, tuttavia, unè emerso dall’acqua e lo ha afferrato e trascinato con sé sott’acqua. credit: pixabay/miniformat65 La vicenda è apparsa immediatamente drammatica, ma ...

carlaruocco1 : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT da parte mia e di tutti gli italiani! Hai affrontato una delle emergenze più du… - Parpiglia : #GFVIP c’è un video in cui #DAYANE dice di nuovo malato di mente a #tommasozorzi ???? Me lo mandate grazie - micillom5s : Grazie infinite Presidente @GiuseppeConteIT , Le lacrime e la commozione dei dipendenti di Palazzo Chigi rispecchia… - AlexBrigante2 : RT @kittyisback2: Ecco un altro bel cumtribute da un bel cazzo grazie @mrg181 ?????????????? - RaffaMonticelli : RT @star3star3: D: “sono felice di sentire la tua voce” T: “io no amore quindi un po’ meno grazie” TOMMASO ???? #tzvip -